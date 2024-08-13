Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika
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Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

Sakarya'da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı. Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren vatandaş, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü. Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan vatandaş, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi. Vatandaşın balığı sudan çıkartması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

13.08.2024 23:48
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Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı.

Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren vatandaş, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü. Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan vatandaş, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi. Vatandaşın balığı sudan çıkartması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika

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