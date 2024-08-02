Zabıta çevreyi kirletenlere mıntıka temizliği yaptırdı - Son Dakika
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Zabıta çevreyi kirletenlere mıntıka temizliği yaptırdı

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. İnegöl ilçesinde çevreyi kirleten kişileri yakalayan zabıta ekipleri, bu kişilere hem ceza uyguladı hem de attıkları molozları temizlettirdi.

02.08.2024 10:15
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Zabıta çevreyi kirletenlere mıntıka temizliği yaptırdı

BURSA - Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. İnegöl ilçesinde çevreyi kirleten kişileri yakalayan zabıta ekipleri, bu kişilere hem ceza uyguladı hem de attıkları molozları temizlettirdi.

Sanayi atıklarının gelişigüzel atılması konusu ile ilgili takip başlatan İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetim esnasında takibe alınan motosikletli hurdacıların işine yaramayan atıkları gelişigüzel attıklarını tespit etti. Video ve fotoğraf kaydı alınan olayla ilgili İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yanındaki şahsa önce attıkları atıkların mıntıka temizliğini yaptırarak motosikletlerine geri yükletti, ardından da çevreyi kirletmek suçundan cezai işlem uyguladı.

Sıkı takibe alındı

Halkın huzur ve refahını sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin emek harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde şehir içinde farklı noktalarda sıkça görülen gelişigüzel atık atma konusunda sıkı bir takip başlattı. Gerek sivil gerekse de resmi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde sanayi bölgesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli hurdacılar, direk kenarına işlerine yaramayan boya tozu, moloz atıkları gibi atıkları bıraktı. Takipte olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri suçüstü yakalayarak attıkları atıkları toplattı.

Cezai işlem uygulandı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ani baskınıyla şok yaşayan hurdacılara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince cezai işlem yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çevre kirliliği oluşturan tüm konularla ilgili sıkı takibe devam ediyor

Kaynak: İHA

İnegöl, Zabıta, Bursa, Son Dakika

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