Zabıta Ekipleri 281 Denetim Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında 281 denetim gerçekleştirerek, tespit edilen ihlallere işlem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, geçen ay boyunca seyyar satıcılar, servis ve ticari araçlar, dilenciler, fırın ve marketler, işgaller ile çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda seyyar satıcılara 57, servis ve ticari araçlara 43, dilencilere 59, marketlere 35, işgallere 70 ve çevre kirliliğine 17 olmak üzere toplam 281 işlem yapıldı.

Kent genelinde 74 personelle görev yapan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.