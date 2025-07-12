Zabıta Ekipleri Market Denetimlerini Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri il genelinde yaptığı denetimlerde, marketlerde özellikle bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine, etiketsiz satışlara ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor.

Ekipler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili uygulama yönetmelikleri kapsamında yaptığı denetimlerde, raf ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını, ürünlerin gramajında eksiklik bulunup bulunmadığını ve etiketlerin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediyor.

Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.