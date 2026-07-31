Zabıta Memurundan Doktorluğa Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Zabıta Memurundan Doktorluğa Uzanan Başarı Hikayesi

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Kızıltepe Belediyesi zabıta memuru Şemsettin Demir, azmiyle doktor oldu. Şemdinli'ye atandı.

Mardin'in Kızıltepe Belediyesi zabıta memuru Şemsettin Demir, azmiyle doktor oldu.

Kızıltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken eğitim hayatını da sürdüren Şemsettin Demir, gösterdiği azim ve kararlılığın ardından tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atanan Demir için Kızıltepe Belediye Başkanlığında veda ve tebrik töreni düzenlendi.

Törene Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Nevzat Kılıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Zabıta Müdürlüğü personeli ve belediye çalışanları katıldı.

İpek, Şemsettin Demir'in azim ve başarısının herkese örnek olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"Şemsettin kardeşimizin hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, yeni görev yeri olan Şemdinli ilçesinde üstün başarılar diliyorum. Yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum."

Demir de kendisine destek veren Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e, belediye yöneticilerine, Zabıta Müdürlüğü personeline ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta Memurundan Doktorluğa Uzanan Başarı Hikayesi - Son Dakika

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