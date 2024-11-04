Zabıta, Son Kullanma Tarihi Geçen Pekmezleri İmha Etti - Son Dakika
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Zabıta, Son Kullanma Tarihi Geçen Pekmezleri İmha Etti

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, son kullanma tarihi Şubat 2023 olan andız pekmezi gibi tarihi geçmiş ürünler, zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla imha edildi. Yapılan denetimlerde etiketlerin altındaki tarihlerin gizlendiği ortaya çıktı.

04.11.2024 22:16
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Pekmezin üzerindeki Şubat 2023 son kullanma tarihini etiketle gizlediler

Zabıta tarihi geçen ürünlere operasyon yaptı, satışını durdurup imha etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir alışveriş merkezinde son kullanma tarihi geçen ürünlere zabıtadan operasyon düzenlenip imha edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde markete giden tüketici, andız pekmezi üzerindeki etiketi sökünce son kullanma tarihinin Şubat 2023 olduğunu gördü. O anları kayıt altına alan tüketici, durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alışveriş merkezine operasyon düzenledi. Sosyal medyada bir vatandaş tarafından alışveriş merkezinde son kullanma tarihi üzerine yapıştırılan etiketlerin altında tarihi geçmiş ürün bulunduğu üzerine zabıta ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde raflarda bazı ürünlerde son kullanma tarihinin olmadığı tespit edilirken depoda yapılan incelemede ise son kullanma tarihi olan bölümün üzeri etiketle kapatılan ürünler ele geçirildi. Zabıta ekipleri mağaza yetkilileri ile görüşülerek ürünlerin satışı durduruldu. Raflarda bulunan son kullanım tarihi geçen ürünler daha sonra tutanak altına alınarak imha edilmesi için zabıta ekipleri tarafından götürüldü. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre idari para cezası uygulanarak ürünler imha edildi.

Kaynak: İHA

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