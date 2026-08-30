Zafer Bayramı Bahçesaray'da Kutlandı - Son Dakika
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Zafer Bayramı Bahçesaray'da Kutlandı

Zafer Bayramı Bahçesaray\'da Kutlandı
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Van Bahçesaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Kaymakam çelenk sundu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Salih Kartal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Kartal, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Bayramı Bahçesaray'da Kutlandı - Son Dakika

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