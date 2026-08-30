Zafer Bayramı Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirtti.

Kurum mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."