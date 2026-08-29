Zafer Dalışı: 30 Ağustos Kutlaması - Son Dakika
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Zafer Dalışı: 30 Ağustos Kutlaması

Zafer Dalışı: 30 Ağustos Kutlaması
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Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hatay'da 'Zafer Dalışı' yaptı ve plaket bıraktı.

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda "Zafer Dalışı" gerçekleştirdi.

Ercümen, dalış öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak Karamağara Koyu'nda denize girdi.

Milli sporcu, gerçekleştirdiği dalışla denize günün anısına plaket bıraktı ve daha sonra dalış öğrencileriyle birlikte Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekti.

Karamağara Koyu'nun eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen dalış, bölgede renkli görüntülere sahne oldu.

Milli sporcu Ercümen, yaptığı açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlığını ve birlikteliğini en güzel gösteren bayram olduğunu belirten Ercümen, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı için nefesinin sonuna kadar mücadele eden tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yalçın, milli sporcu Şahika Ercümen'in Cumhuriyetin 100. yılında da Karamağara Koyu'nda paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metrede dünya rekorunu kırdığını hatırlatarak bugün de kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Şahika Ercümen, Yayladağı, Güncel, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Dalışı: 30 Ağustos Kutlaması - Son Dakika

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