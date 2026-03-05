Zafer Havalimanı'nda Zarar Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika

Zafer Havalimanı'nda Zarar Devam Ediyor

05.03.2026 23:19
CHP'li Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın zararının 265 aydır sürdüğünü ve garantilerin tutmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nda yolcu garanti hedeflerinin tutturulamadığını belirterek, "265 aydır zarar eden Zafer Havalimanında; Hazinenin şirkete verdiği yolcu garanti sayısının tutturulamama oranı 2026'da yüzde 97'den yüzde 95'e düştü. AKP, bu hızla devam ederse ancak 1100 yıl sonra bu garanti sayıları tutturulabiliyor" dedi.

Yavuzyılmaz, Kütahya'da bulunan Zafer Havalimanı'na ilişkin yolcu garanti verilerini paylaştı. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Açıldığı günden bugüne kadar üst üste 265 aydır zarar eden Zafer Havalimanında; Hazinenin şirkete verdiği yolcu garanti sayısının tutturulamama oranı 2026'da yüzde 97'den yüzde 95'e düştü. AKP, bu hızla devam ederse ancak 1100 yıl sonra bu garanti sayıları tutturulabiliyor. Yani havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar devasa zarara devam..."

Güncel istatistikler: 2026 yılının 1. ayında; Garanti edilen giden yolcu sayısı: 109.811. Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 5.407. Hata payı: yüzde 95,17. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 965.116 Euro. Güncel kurla 49 Milyon Lira. Bunun adı Hazineyi hortumlamaktır.

Zafer Havalimanı yapım maliyeti: 50 milyon Euro. Kamuya devir tarihi: 2044 yılı. 2044'e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro. DHMİ resmi istatistiklerine göre; Zafer Havalimanı'nda, 2026'nın 1.ayında, iç ve dış hatlarda: Gelen ve giden toplam yolcu sayısı:  10.614. Giden yolcu sayısı:  5.307"

Kaynak: ANKA

23:31
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
