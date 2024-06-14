Zafer Partisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Vizyon Belgesi'ni eleştirdi

Güncel

(ANKARA) - Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı eleştirdi. Aslan, "AKP'nin 74 sayfaya gizlemek istediği, tarikat ve cemaatlerin evlerimize sızmalarından başka bir şey değildir, hem de Bakanlığın yetkilerini de arkalarına alarak. AKP iktidarı, ümmetin kuruluşunu bu belgeyle resmen ilan etmiştir" dedi.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na, Anayasa'nın "laiklik" ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Aslan'ın açıklaması, şöyle:

"AKP'nin 74 sayfaya gizlemek istediği" tarikat ve cemaatlerin evlerimize sızmalarından başka bir şey değildir"

"74 sayfalık, adına 'vizyon belgesi' denilen planda hayatın her alanında Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları görevlendirilmiş. Kimdir bu sivil toplum kuruluşları, ne yaparlar, nerede yaşarlar; bilen eden yok. Bu 'sivil toplum kuruluşları' lafı elbette bir maske ve iktidarın güdümündeki tarikatları gizlemek için kullanılıyor. Yayımlanan plana göre aynı 'sivil toplum kuruluşları' hayatın her alanında görevli, evlere giriyorlar, okullara giriyorlar. Hem de bakanlığın onayı, istediği, dahası desteğiyle.. 'Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi' hedefinde 'Aile ve dini rehberlik büroları/merkezleri aracılığıyla ailelere dini rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı' vurgulanıyor, görevli ilan edilen de aynı 'sivil toplum kuruluşları…' Yani AKP'nin 74 sayfaya gizlemek istediği, tarikat ve cemaatlerin evlerimize sızmalarından başka bir şey değildir, hem de Bakanlığın yetkilerini de arkalarına alarak. Laiklik, çağdaşlık, anayasadaki kadın-erkek eşitliği daima gericilerin hedefinde. 74 sayfalık 'Ailenin korunması vizyonu'nda 'kadın' ifadesinin sadece dört kere geçmesinin, sık sık cinsel istismar haberleriyle gündeme gelen tarikatların aile konusunda yetkilendirilmek istenmesinin başkaca bir izahı olabilir mi?

"AKP iktidarın yeni bir toplum inşasına giriştiğini açıkça görebiliyoruz"

Dikkatlice baktığımızda AKP iktidarın yeni bir toplum inşasına giriştiğini açıkça görebiliyoruz. Toplumsal yaşamdan laikliği, çağdaşlığı çıkaran AKP, şimdi dönüştüremediği son kaleye; evlere girmekte bir beis görmüyor. O açıdan 74 sayfalık bu belgeye çöp gözüyle değil, milletin yerine ümmet anlayışını yaymak isteyen organize bir grubun manifestosu olarak okumak gerekiyor. Kamu görevlerinde tarikat ve cemaatlerin yetkilendirilmesi, laik eğitimin son kalıntılarının da tasfiye edilmesi, kadının yerinin toplumda tariflenmesi değil de ailenin içinde bir öge olarak hapsedilmesi ve de bunun açık açık itiraf edilmesi… AKP ümmetin kuruluşunu bu belgeyle ilan etmiştir. ya son kaleleri de yıkıp ele geçirmelerini seyredeceğiz ya da azgın gericilikle mücadele edip bu ülkenin sahipsiz olmadığını onlara göstereceğiz. Zafer Partisi olarak, kurmak istedikleri gerici sistemle düzenli olarak kavgalıyız. ve biliyoruz, bu ülkenin milyonlarca onurlu yurttaşı var. Onurlu milyonları mücadeleye, Zafer Partisi saflarına çağırıyoruz."