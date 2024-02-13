Zafer Partisi, Isparta Belediye Başkan adayını tanıttı - Son Dakika
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Zafer Partisi, Isparta Belediye Başkan adayını tanıttı

Zafer Partisi, Isparta Belediye Başkan adayını tanıttı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu aday gösterdiklerini açıkladı. Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Isparta Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Özdağ, Isparta'nın yüksek eğitim seviyesi ve tarıma dayalı ekonomik geliri hakkında konuşarak, Gökmenoğlu'nun insan haklarını savunmak için aktif mücadele eden bir hukuk insanı olduğunu belirtti.

13.02.2024 22:53
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu aday gösterdiklerini açıkladı.

Zafer Partisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Isparta Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programda yaptığı konuşmada, Isparta'nın eğitim seviyesinin yüksek olduğunu söyledi.

Isparta'nın tarıma dayalı olarak ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunu anlatan Özdağ, "Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu belirledik. Kendisi insan haklarını savunmak için aktif mücadele eden bir hukuk insanı." ifadelerini kullandı.

Programa, partililer ve belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak: AA

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