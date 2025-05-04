Zafer Partisi'nde Skandal Paylaşım - Son Dakika
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Zafer Partisi'nde Skandal Paylaşım

Ege İşleyenel görevden alındı, Ümit Özdağ 'Edepsizlerin yeri yok' dedi.

04.05.2025 19:36
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(ANKARA) - Sosyal medyada, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan "sarı torbalı" paylaşım yapan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Başkanı Ege İşleyenel'in görevden alındığı bildirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur" açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan Sırrı Süreyya Önder'in hedef alındığı "sarı torbalı" paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şehirlioğlu X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim. Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, Şehliroğlu'nun yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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