Zafer Partisi'nden Cerattepe Açıklaması - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Cerattepe Açıklaması

29.05.2025 12:02
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Zafer Partisi, Artvin Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı doğanın korunması için direniş edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsnü Aslan, Artvin Cerattepe'de yeniden gündeme gelen madencilik faaliyetlerine ilişkin, "Vahşi madencilik zihniyetinin karşısında bir direniş kalesi oluşturacak, doğanın geri dönülmez yıkımının önüne geçmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Büyük Türk milletinin can damarı olan toprağına, suyuna ve havasına göz diken her kim olursa olsun, karşısında Zafer Partisi'ni bulacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsnü Aslan, Artvin Cerattepe'de Danıştay'ın madencilik faaliyetlerine ilişkin verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Cerattepe'de yürütülen madencilik projesine karşı açılan, 751 yurttaş ve 61 avukatın taraf olduğu Türkiye'nin en büyük çevre davasında kazanılan hukuki zaferin, bugün bir kez daha tehdit altında olduğunu belirten Zafer Partili Aslan, şunları kaydetti:

" Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Rize İdare Mahkemesi, kamuoyunda tepki çeken ÇED olumlu raporunu iptal etmişti. Eti Bakır şirketi bölgeden çekilmiş, halkın direnişi ve hukukun gücüyle bir başarıya imza atılmıştı. Ancak şimdi aynı şirket, kararı Danıştay'a taşıyarak süreci uzatma derdinde. Bu, hukuku oyalama çabasıdır."

Danıştay'ın, teleferik hattının taşıma kapasitesine ilişkin gerekçelerle yeniden keşif kararı almasının "kritik bir dönemeç" olduğunu vurgulayan Aslan, çevre mücadelesinin sadece Artvin için değil, Türkiye'nin geleceği için verildiğini dile getirdi. Aslan, yetkililere şöyle seslendi:

"Mehmet Cengiz ile ortak mısınız"

"Rant ve talan peşindeki şirket, sadece 3 ay 20 gün sonra 9 Eylül 2024 tarihinde yeni bir ÇED başvurusunda bulunmuş, yeni ÇED aşamaları devam etmiş, 8 Ocak 2025 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirileceği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi web sayfasından duyurulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi web sayfasındaki duyuru bölümünde Mart 2025'te onaylanmış olarak gördüğümüz bu ÇED ile ilgili bugün itibarıyla onay veya ret olduğuna dair herhangi bir duyuru görünmemesinin sebebi nedir? İDK toplantısı yapıldıysa resmi web sayfanızda neden bilgi yok? İDK toplantısı yapılmadıysa bugün yapılacak keşif nereden icap etti? Yoksa, Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkilileri Artvin halkını yanıltarak Eti Bakır A.Ş.ye Artvin'i peşkeş mi çekmeye çalışıyor? İlgili bakanlık ve il müdürlüğü yetkililerine soruyoruz: Mehmet Cengiz ile ortak mısınız?

Cerattepe yalnızca bir dağ değildir; orası bu ülkenin doğasıdır, suyu, ormanı ve yaşamıdır. Bu mücadele, çocuklarımızın nefes alacağı bir ülke bırakma meselesidir. Vahşi madencilik anlayışı, yalnızca toprağı değil, aynı zamanda vicdanları da zehirlemektedir. 751 kişi ve 61 avukatın açtığı Türkiye'nin en büyük çevre davasında yeniden zafer elde edileceğine dair kuşkumuz yoktur. Bizim mücadelemiz yalnızca Cerattepe'nin değil, Karadeniz'in, tüm Türkiye'nin, gelecek nesillerimizin meselesidir! Vahşi madencilik zihniyetinin karşısında bir direniş kalesi oluşturacak, doğanın geri dönülmez yıkımının önüne geçmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da doğamızı sermayeye, ranta ve açgözlülüğe teslim etmeyeceğiz! Büyük Türk milletinin can damarı olan toprağına, suyuna ve havasına göz diken her kim olursa olsun, karşısında Zafer Partisi'ni bulacaktır. Cerattepe davası, sadece bir bölgenin değil, Türkiye'nin çevre hassasiyetinin, adalet arayışının ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasın sınavıdır. Zafer Partisi, her karış toprağı Türk yurdu olan bu vatanın doğasını, hukukunu ve milletin haklarını sonuna kadar savunacaktır!"

Aslan, doğa savunucuları ve bölge halkı ile 30 Mayıs Cuma günü Artvin'de gerçekleşecek keşfe katılacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden Cerattepe Açıklaması - Son Dakika

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