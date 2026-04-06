Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu Polis Haftası'nda Sorunlara Dikkat Çekti ve Ekonomik Gündemi Değerlendirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, Polis Haftası'nın emniyet mensuplarının sorunlarının ele alınması için bir fırsat olduğunu belirtti. Aşırı mesai saatleri, yetersiz maaşlar ve hukuki güvence taleplerinin hükümet tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ekonomik sorunlara da dikkat çekti.

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, bu hafta kutlanacak Polis Haftası'nın emniyet mensuplarının mesleki sorunlarının ele alınması ve çözümler geliştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kuru kutlama mesajlarıyla geçiştirilmemesi gereken bu sorunların çözümü için hükümet partisi AKP'nin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Karamahmutoğlu, öncelikli sorunlar olarak aşırı mesai saatlerini, yetersiz maaşları ve polislerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sıraladı. Ayrıca, emekli polislerin de bu düzenlemelerden yararlandırılmasının adil olacağını ifade etti.

Ekonomik konulara da değinen Karamahmutoğlu, enerji ve temel gıda ürünlerine gelen zamların vatandaşın harcamalarını artırdığını ve bahar aylarında beklenen fiyat düşüşlerini tersine çevirdiğini bildirdi. Elektrik ve doğalgaz zamlarının aile bütçelerine ek yük getirdiğini ve gıda sektöründeki tahşiş sorununa dikkat çekti.

Ayrıca, CHP'nin AKP ve Devlet Bahçeli ittifakı yanında DEM Parti'deki ısrarının, iktidarı değiştirme ümidini zayıflattığını belirterek, CHP'nin seçmen beklentilerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Polis Haftası, Zafer Partisi, Güvenlik, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 21:02:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.