Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu Polis Haftası'nda Sorunlara Dikkat Çekti ve Ekonomik Gündemi Değerlendirdi

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, bu hafta kutlanacak Polis Haftası'nın emniyet mensuplarının mesleki sorunlarının ele alınması ve çözümler geliştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kuru kutlama mesajlarıyla geçiştirilmemesi gereken bu sorunların çözümü için hükümet partisi AKP'nin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Karamahmutoğlu, öncelikli sorunlar olarak aşırı mesai saatlerini, yetersiz maaşları ve polislerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sıraladı. Ayrıca, emekli polislerin de bu düzenlemelerden yararlandırılmasının adil olacağını ifade etti.

Ekonomik konulara da değinen Karamahmutoğlu, enerji ve temel gıda ürünlerine gelen zamların vatandaşın harcamalarını artırdığını ve bahar aylarında beklenen fiyat düşüşlerini tersine çevirdiğini bildirdi. Elektrik ve doğalgaz zamlarının aile bütçelerine ek yük getirdiğini ve gıda sektöründeki tahşiş sorununa dikkat çekti.

Ayrıca, CHP'nin AKP ve Devlet Bahçeli ittifakı yanında DEM Parti'deki ısrarının, iktidarı değiştirme ümidini zayıflattığını belirterek, CHP'nin seçmen beklentilerini karşılaması gerektiğini vurguladı.