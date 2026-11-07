Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Carus, Öcalan konut iddiasını yargıya taşıdı

(SAMSUN)- Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Alperen Carus, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a İmralı'da özel konut tahsis edildiği ve infaz mevzuatına aykırı ayrıcalıklar sağlandığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması istendi.

Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Alperen Carus, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki ceza infaz koşullarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Carus, adliye önünde yaptığı açıklamada, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Carus, "Ancak bugün şerefle ve başarıyla tatbik edilmiş bir terörle mücadele süreci sonrasında teröre defalarca boyun eğdirmiş Türk Ordusu ve Türk Milleti sanki bu mücadeleyi kaybetmiş gibi adeta bedel ödemeye zorlanmaktadır." dedi.

İktidarın süreci "yerli ve milli" olarak sunduğunu söyleyen Carus, "İktidar bu projeyi 'yerli ve milli' olarak pazarlayarak 'devlet aklı' ambalajına sararak sürece karşı şüpheyle bakan Türk Milletinin aklını çelmeye çalışmaktadır" dedi.

Öcalan'a İmralı'da 250 metrekarelik konut tahsis edildiği yönündeki iddiaları hatırlatan Carus, bu uygulamaların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına ilişkin düzenlemelere ve Anayasa'daki kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Carus, suç duyurusunun gerekçesinin de bu iddialar olduğunu belirtti.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Carus, vatandaşlık tanımının değiştirilmesine ve üniter devlet yapısına yönelik olduğunu ileri sürdüğü taleplere karşı çıktı. Seçilmiş ve atanmış yetkililerin tutumunu eleştiren Carus, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Mücadelemiz Türk Milletinin varlığını birliğini, Türk Devletinin dirliğini tehdit eden tüm bu hususlar ortadan kalkana kadar devam edecektir. Varlığımız Türk Varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Öcalan'ın ceza infaz koşullarını mevzuata aykırı şekilde değiştirdiği, konut tahsisinde veya infaz rejimi dışındaki uygulamalarda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen Adalet Bakanlığı görevlileri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve tespit edilecek diğer kamu görevlileri hakkında şikayette bulunuldu.

Dilekçede, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Anayasa'nın 10'uncu maddesine atıf yapıldı. Hiçbir hükümlüye statüsü veya siyasi süreçler gerekçe gösterilerek mevzuat dışında ayrıcalık tanınamayacağı savunuldu.

İddialara konu uygulamaların yasal dayanağının araştırılması, mevzuata aykırı emir verdiği, bu emirleri uyguladığı veya denetim görevini yerine getirmediği öne sürülen kamu görevlilerinin belirlenmesi talep edildi. Sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve savcılıkça resen belirlenecek diğer suçlar kapsamında soruşturma başlatılması ve cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılması istendi.