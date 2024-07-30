Zafer Partisi Şanlıurfa'da artan uyuşturucu kullanımını ve sığınmacı sorununu eleştirdi

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Şanlıurfa'da artan uyuşturucu kullanımı ve sığınmacı sorununa ilişkin "Zafer Partisi aylardır uyarıyor, çanlar Şanlıurfa için çalıyor ama sorumlularından çıt yok. Artık Şanlıurfa'nın, gazi bir kentin sokaklarında istismar edilen kız çocukları, onları istismar edenler, uyuşturucu komasına girenler ve torbacılar var. Eserinizle övünün" dedi.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Şanlıurfa'da artan uyuşturucu kullanımı ve sığınmacı sorununa ilişkin açıklama yaptı. Özellikle Suriye uyruklu şahısların Şanlıurfa'da yoğun şekilde madde kullandığını ve sığınmacıların uyuşturucu madde ticaretinde aktif rol aldığını ileri süren Aslan, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi aylardır uyarıyor, çanlar Şanlıurfa için çalıyor ama sorumlularından çıt yok. Uyuşturucu, Türk gençliğini terör gibi hedef alıyor ve günden güne çürütüyor. Zafer Partisi kaçak göçmen akını ile artan uyuşturucu trafiğine karşı büyük bir savaş başlattı. Ancak sesimiz bazı çevreler tarafından kısılmak isteniyor. Suriyelilerin insan pazarını gündeme getirdik, 15 yaşında kız çocuklarının nasıl satılıp istismar edildiğini, hatta 15-16 yaşlarında 2-3 çocuk doğurduklarını anlattık, sığınmacı ve kaçaklar eliyle koca kentin uyuşturucu bataklığına gömüldüğünü açıkladık. Ulusal basında her yönüyle yer etti bu gelişmeler ama yetkililerin umurunda bile değil. Artık Şanlıurfa'nın, gazi bir kentin sokaklarında istismar edilen kız çocukları, onları istismar edenler, uyuşturucu komasına girenler ve torbacılar var. Eserinizle övünün. Yağma yok, bu yanınıza kalmayacak. Başta Şanlıurfa'daki aileler olmak üzere tüm ailelere söz veriyoruz. Bu vatanın evlatlarını korumak, toplumun sükununu korumak bizim görevimiz. Zafer Partisi tüm kaçakları söküp atacak yurdumuzdan, geriye sorumluların Türk Milleti'ne hesap vermesi kalacak."