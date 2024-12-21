Zagreb'de Bıçaklı Saldırı: 1 Çocuk Öldü

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ZAGREB, 21 Aralık (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden bir kız çocuğunu anmak için yanan mumların etrafında toplanan insanlar, 20 Aralık 2024.

Zagreb'deki bir ilkokulda cuma sabahı meydana gelen bıçaklı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Marko Lukunic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)