Zagrep'te Fırtına Harekatı'nın 30. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Zagrep'te Fırtına Harekatı'nın 30. Yıl Dönümü Kutlandı

31.07.2025 21:41
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Hırvatistan, Fırtına Harekatı'nın 30. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te, ordunun Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Bağımsızlık yolunda önemli bir tarih olarak nitelenen, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı yapılan Fırtına Harekatı'nın 30'uncu yıl dönümünde, Zagrep'te ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerinden binlerce askerin katılımıyla askeri geçit yapıldı.

Hırvatistan ordusu, geçitte askeri kabiliyetlerini göstermek için Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler dahil, Leopard tank ve Rafale savaş uçaklarını da sergiledi.

500'den fazla muharebe aracının katıldığı geçit kapsamında Hırvatistan Kara Kuvvetlerinden 3 bin 400 asker Zagreb sokaklarında yürürken, eş zamanlı hava ve deniz gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişinin izlediği geçit töreni televizyonlardan canlı olarak da yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ı her zaman önemsediklerini ve önemsemeye devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Andrej Plenkovic de geçit töreninin Hırvatistan'ın gücünü temsil ettiğini belirterek, savunma alanında yatırımların artırıldığını ifade etti.

Diğer yandan, Fırtına Harekatı'nın yıl dönümünü yas olarak anan Sırbistan, vatandaşlarına 1-10 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'a seyahat uyarısı yaptı.

Fırtına Harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, 1000'den fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında Hırvat ordusu mensubu 196 kişi ölürken, en az 1110 kişi yaralanmıştı.

Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı, Sırplar tarafından "yas günü" olarak anılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Hırvatistan, Politika, Savunma, Türkiye, Fırtına, Güncel, Zagreb, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zagrep'te Fırtına Harekatı'nın 30. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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