Zaharova: ABD'nin Ablukası Yasa Dışı - Son Dakika
Zaharova: ABD'nin Ablukası Yasa Dışı

16.04.2026 21:54
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka girişimini kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası girişiminin yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler açıkça suç ve saldırganlık kapsamına girer." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese değinen Zaharova, Lübnan'ın da söz konusu anlaşmanın parçası olduğuna işaret etti. Zaharova, "Bölgede tam ölçekli bir gerginliğin yeniden artmasının önlenmesi ve müzakere süreci için uygun koşulların yaratılması amacıyla ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulmalı." diye konuştu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma yönündeki girişimlerini değerlendiren Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'ne göre ablukanın yalnızca BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından uygulanabildiğine değindi.

Zaharova, BMGK'de Hürmüz Boğazı ile ilgili herhangi bir karar alınmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"ABD'nin abluka yönündeki önlemleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü açısından yasa dışı olarak değerlendirilmelidir. Washington, uluslararası hukuku keyfine göre yorumluyor. Bu, ancak gerginliğin artmasına ve ekonomik sonuçlara yol açmakta. Eğer gerçekten İran'ın limanlarının ve kıyı şeridinin silahlı kuvvetleri kullanılarak abluka altına alınması söz konusu ise bu tür eylemler açıkça suç ve saldırganlık kapsamına girer."

Zaharova, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahalede bulunma ihtimaline dair ise "Beyaz Saray'ın Küba yerine kendi anayasasına bakması daha iyi. Bu da ABD için çok daha etkili ve faydalı olurdu." ifadelerini kullandı.

"Uzayda güvenlik alanındaki durum, hızla kötüleşiyor"

Uzayda güvenlik alanındaki durumun, ABD ve müttefiklerinin yıkıcı eylemleri nedeniyle hızla kötüleştiğini ifade eden Zaharova, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Zaharova, "ABD ve müttefiklerinin kendi küresel egemenliklerini sağlamak amacıyla uzaya silah yerleştirilmesi, uzayın askeri operasyonlar için kullanılması yönünde siyaset izlemesi, uzayın saldırganlık ve savaş alanına dönüşmesi riskini artırıyor." dedi.

ABD'nin Rusya'yı siber saldırı düzenlemekle suçladığını ve bunun temelsiz olduğunu vurgulayan Zaharova, bunu, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde de Rusya'ya yöneltilen suçlamalarla kıyasladı.

Ukrayna krizine de değinen Zaharova, Kiev yönetimi ve Batı müttefiklerinin barışın sağlanmasına yönelik siyasi iradeye sahip olmadıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, Gürcistan'ı, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması durumunda "dost olmayan ülkeler" listesine dahil edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zaharova: ABD'nin Ablukası Yasa Dışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zaharova: ABD'nin Ablukası Yasa Dışı - Son Dakika
