Zaharova'dan ABD ve İran'a Diplomasi Çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulunarak, "Krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Zaharova, AA muhabirinin, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hafta başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter adayı Michelle Bachelet ile başkent Moskova'da görüştü. Daha önce de Lavrov, BM Genel Sekreter adayı, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüşmüştü. Moskova, hangi adayı destekleme konusunda karar verdi mi? Adaylardan hangisi Moskova'ya yakın?" sorusunu yanıtladı.

BM Genel Sekreterliği için 5 aday bulunduğuna işaret eden Zaharova, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) haziranda bu konuda ön oylama yapılacağını belirtti.

Zaharova, söz konusu süreci dikkatle takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelecekteki BM Genel Sekreteri, geniş diplomatik tecrübeye sahip etkin yönetici, herkese eşit mesafede olması, BM Şartı ilkelerine saygı göstermesi, birleştiren gündemi teşvik etmesi, ortak kararları baz alması, BM üye devletlerinin eylemleri ve toprakları hukuk açısından nitelendirmekten kaçınması gerekiyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinin yaptığı hataların düzeltilmesi gerekiyor. Bu hataların sonucunda BM Genel Sekreterliği derin krize sürüklendi."

" Orta Doğu'daki krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor"

Orta Doğu'daki duruma değinen Zaharova, ABD ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişeli olduklarını dile getirdi.

Zaharova, "Tarafları itidale ve saldırıları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Soruna uluslararası hukuk çerçevesinde bölgedeki tüm devletlerin güvenlik çıkarlarını dikkate alacak çözüme alternatifin olmadığı kanaatindeyiz. Krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı karadan operasyonun düzenlenmesi durumunda, bunun gerginliği artıracağı, bölgesel ve küresel güvenlik için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacağının altını çizen Zaharova, bölgede güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı.

"Rus ordusu, Ukrayna'da hedeflere ulaşana kadar eylemlerini sürdürecek"

Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyonun" hedeflerini hayata geçireceklerini vurgulayan Zaharova, şöyle konuştu:

"Elbette, buna siyasi diplomatik araçlar ve müzakere yoluyla ulaşmak istiyoruz. Rusya, yapıcı diyaloğa bağlılığını sözlerle değil, eylemlerle defalarca kanıtladı. Ancak eğer Kiev ile Paris, Londra, Berlin ve Brüksel, Ukrayna halkının yok edilmesi ve sivillere yönelik saldırı düzenlenmesi gibi kanlı işlerine devam edeceklerini düşünüyorsa Rusya Silahlı Kuvvetleri, ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar eylemlerini sürdürecek."

Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sürdürülmesinden yana olduklarını ve Kiev'in "terör eylemlerini" desteklediklerini belirtti.

Avrupa ülkesi Danimarka'da Ukrayna'ya ait askeri üretim tesislerinin kurulması yönündeki kararı değerlendiren Zaharova, "Bunu, terörist Kiev yönetiminin çıkarlarına hizmet eden suç içeren bir adım olarak değerlendiriyor. Bu, krizin siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi imkanını baltalıyor. Bu da gerginliğin artmasına yol açabilir." şeklinde konuştu.

"AB'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz"

Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı "yasa dışı yaptırımlar" uyguladığını söyleyerek, "Bunu kınıyoruz. AB'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin, Rusya'nın gölge filosuna bağlı tankerleri denetleme yönündeki kararına da değinen Zaharova, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve gemi sahiplerinin meşru çıkarlarının korunması için elindeki tüm siyasi, hukuki ve diğer araçları kullanacaklarını söyledi.

Zaharova, AB'nin Akdeniz'de yaşanacak her türlü olayın yaşanmasından ve gerginliğin artmasından sorumlu tutulacağını vurgulayarak, "Özgür seyrüsefer kriterlerini karşılayan sivil gemilerin, BMGK'nin izni olmadan denetlenmesi ve alıkonulması uluslararası denizcilik hukukuna aykırı. AB, deniz kuvvetlerini ticari yük taşıyan gemi şirketlerini korkutmak için kullanarak, seyrüsefer güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor." dedi.

"Suriye ile Rus askeri üsleri konusunu görüşüyoruz"

Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Zaharova, "İki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalarda hem devlet kurumları hem de işletmeler yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye tarafıyla temaslarda, Rus askeri varlığı meselesinin de ele alındığını aktaran Zaharova, burada Rus askeri üslerinin işlevselliğinin yeniden biçimlendirilmesi söz konusu olduğunun altını çizdi.

"AB, Ermenistan'a üyelik verme niyetinde değil"

Ermenistan'da hafta sonu düzenlenen parlamento seçimlerini de değerlendiren Zaharova, seçim sürecinde muhalif güçlere baskı uygulandığını, gözaltılar yaşandığını, ihlallerin olduğunu, bunun da Ermeni toplumunun bölünmesine yol açtığını söyledi.

Zaharova, AB'yi Ermenistan'da seçim esnasında yaşanan usulsüzlüklere "göz yummakla" suçlayarak, bu birliğin Ermenistan'a üyelik verme niyetinde olmadığını savundu.

"Transdinyester'de barışın korunması için elinden geleni yapacağız"

Moldova'yı Ukrayna'daki çatışmalara çekme yönünde girişimlerin olduğunu dile getiren Zaharova, böyle bir senaryonun yaşanmaması, Moldova'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde barışın korunması için elinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Sözcü Zaharova, Moldova'nın Romanya ile birleşmesi ihtimaline ilişkin ise "Moldova'nın Romanya ile birleşme yoluyla Avrupa Birliği'ne katılması fikri, her iki ülkenin üst düzey temsilcileri için cazip." dedi.