Zaharova'dan Japonya'ya Savaş Sonuçları Çağrısı - Son Dakika
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Zaharova'dan Japonya'ya Savaş Sonuçları Çağrısı

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Rusya, Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'ya İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etme çağrısında bulunarak "Japonya, tehlikeli bir yoldan ilerliyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın eylemlerini değerlendiren Zaharova, "İkinci Dünya Savaşı'nın başlıca saldırganlarından biri olan Japonya, savaşın sonuçlarını yıllarca kabul etmedi ve kendisini Batı güçlerinin saldırılarında kurban olarak göstermeye çalıştı. Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tamamıyla kabul etmeye ve kendi tarihinin insanlık dışı sayfalarını yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağrıyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Japonya'nın Asya ve Pasifik Okyanusu bölgesinde saldırganlıktan sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Japonya, tehlikeli bir yoldan ilerliyor." ifadesini kullandı.

"Batı'nın Ukrayna'ya ihtiyacı yok"

Ukrayna ordusunun Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zaharova, bunun nükleer güvenliği tehlikeye attığını vurguladı.

Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmasına ilişkin ise "Bu, terör saldırılarına iştirak." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Zaharova, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tek garantörünün "Rusya olduğunun" altını çizerek, "Batı'nın Ukrayna'ya ihtiyacı yok. Batı, Ukrayna'dan faydalanıyor. Ukrayna, kaynakların sömürülmesi için uygun toprak olarak görülüyor." dedi.

"Suriye ile üsler konusundaki mutabakat ikili ilişkilere ivme kazandıracak"

Rusya ile Suriye'nin Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda mutabakata vardığını anımsatan Zaharova, bu mutabakatın ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağını belirtti.

Sözcü Zaharova, Suriye ile doğrudan uçak seferlerinin de başlatıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Japonya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova'dan Japonya'ya Savaş Sonuçları Çağrısı - Son Dakika

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