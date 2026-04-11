Zaharova: Filistin Meselesi Göz Ardı Edilemez
Zaharova: Filistin Meselesi Göz Ardı Edilemez

11.04.2026 00:55
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin sorununa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin meselesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bunun görmezden gelinmesi, yerine geçici çözümlerin geliştirilmesi ve çözümün belirsiz bir süreyle ertelenmesine yönelik girişimler, kaçınılmaz olarak şiddet ve çatışma döngülerini yeniden oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, Filistin meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin meselesinin Orta Doğu sorununun özü olduğunu aktaran Zaharova, "Bu önemli meselenin, bölgesel gündemin kenarına koyulması, uzun vadede bölgedeki askeri-siyasi durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşması ve küresel sonuçlar doğurması riskini doğuruyor. Filistin topraklarındaki durumun iyileştirilmesine yönelik barışçıl girişimlerin fiilen askıya alınması son derece endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğine işaret eden Zaharova, bunun iki devletli çözümün sağlanması ihtimaline zarar verdiğini vurguladı.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki diğer sorunlar olduğu gibi Filistin meselesinin de göz ardı edilmemesi veya mevcut askeri-siyasi durumun esiri olmaması gerekiyor. Bunun görmezden gelinmesi, yerine geçici çözümlerin geliştirilmesi ve çözümün belirsiz bir süreyle ertelenmesine yönelik girişimler, kaçınılmaz olarak şiddet ve çatışma döngülerini yeniden oluşturuyor."

Uluslararası toplumun Filistin meselesinin çözümüne ilgi göstermesi ve bu konuda işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Filistin meselesi ve diğer bölgedeki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
