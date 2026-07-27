Zaharova: Ukrayna Krizi İçin Diplomatik Çözüm Arayışındayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaharova: Ukrayna Krizi İçin Diplomatik Çözüm Arayışındayız

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, ABD'yi Alaska zirvesindeki önerilere uymaya davet etti ve Ukrayna krizi için çözüm sunmaya açık olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşıların uygulanmasıyla ilgili durumu açıklığa kavuşturma çağrısında bulunarak, "Ukrayna krizinin siyasi diplomatik çözümüne hazırız. Bu konuda istişarelere, tekliflere ve fikirlere açığız." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Tver bölgesinin Rjev kentinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Anchorage zirvesindeki önerilerin, Ukrayna tarafından kabul edilmemesi nedeniyle başarısız olduğu ve yeni öneriler üzerinde çalışılması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

"Amerikan tarafı zirvede, Rusya'ya Kiev yönetiminin de bu önerileri kabul edeceğine dair güvence verdi. Ukrayna yönetimi, Washington'ın söylediklerini yapacak. Amerikan tarafı bize bunu söyledi. Bu nedenle sorum şu: Barışa yol açabilecek Anchorage çözüm formülünün uygulanması konusunda kim başarısız oldu? Bu belirsizlik durumunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz."

Rusya'nın krizin barışçıl çözümüne açık olduğunun altını çizen Zaharova, "Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne hazırız. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Ancak bunu Alaska'daki zirvede sağlanan anlayışlar temelinde yapmaya hazırız. Bu konuda istişarelere, tekliflere ve fikirlere açığız. Bunu ele almaya hazırız. Lakin yeni fikirleri istişare etmek için eskiden istişare edilen fikirlerin netleştirilmesi gerekiyor." dedi.

"Amerikalılar, yaptırımlarla kendi ayağına sıkacak"

ABD'nin Rusya'dan enerji kaynakları ithal eden ülkelere yaptırımlar uygulaması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dışında kabul edilen yaptırımların yasa dışı olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz döneminde ortaklarımızla enerji işbirliğimizi baltalama girişimi kaçınılmaz olarak pazarların istikrarsızlaşmasına, küresel ticaretin bozulmasına, enflasyonun artmasına, ülkelerin gelişim seviyesinin düşmesine yol açacak. Bu durum, enerji kaynaklarına, gübreye ve gıdaya ihtiyacı olan ülkeleri çok etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama ihtimaline dair ise "Amerikalılar, yaptırımlarla kendi ayağına sıkacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, Avrupa'nın askerileştirilmesi süreciyle ilgili "Avrupa, çok tehlikeli bir noktaya yaklaşıyor." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Alaska, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova: Ukrayna Krizi İçin Diplomatik Çözüm Arayışındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro’dan açık artırmaya çıkarıldı 8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro'dan açık artırmaya çıkarıldı

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 20:04:50. #7.12#
SON DAKİKA: Zaharova: Ukrayna Krizi İçin Diplomatik Çözüm Arayışındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.