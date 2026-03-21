Zaho'da Sağanak Sele Neden Oldu

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde 50 evi su bastı.

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilçeye bağlı Rüzgari bölgesinde meydana gelen sele ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sel nedeniyle bazı yolların kapandığı, ekiplerin bölge halkına yardım için sahada görevlendirildiği aktarıldı.

Selde 50 evi su bastığı ve ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre, selde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydetti.