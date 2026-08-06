Kütahya\'da DMD hastası Metehan için dayanışma konseri: "Zakkum" sahne aldı

(KÜTAHYA) - Kütahya'da DMD hastası Metehan'ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayata geçirilen dayanışma konserleri, "Zakkum" konseriyle başladı.

Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Yedigöller Metehan Destek Konserleri" Zakkum grubunun sahne aldığı ilk gün programıyla başladı. DMD hastası Metehan'ın tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon yoğun ilgi gördü.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde hem yardım toplama faaliyetleri yürütüldü hem de müzik programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Metehan'ın tedavisine gelir sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma ve yardım bilekliği satışı vatandaşlardan ilgi gördü. Yardım faaliyetlerinin ardından sahne alan müzik grubu Zakkum, sevilen şarkılarını dayanışma amacıyla dinleyiciler için seslendirdi.

Metehan'ın yurt dışındaki tedavisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan konserler ilerleyen günlerde de farklı sanatçıların katılımıyla devam edecek.