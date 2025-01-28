Zaliha Erdoğan Peçe'nin ilk kişisel sergisi

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Geleneksel Türk sanatlarından minyatür alanında çalışmalara imza atan Zaliha Erdoğan Peçe, İstanbul'da düzenlenecek ilk kişisel sergisi "Kusurlu Bağlantı"yı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Karaköy'deki Arthan Galeri'de 8 Şubat'ta açılacak sergi, 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi, bağırsak villusları, sinek, ölçü aletleri gibi imgelerle güç ilişkilerinin ve ağlarının estetik bir dille yorumlandığı ikisi yerleştirme toplam 48 eserden oluşuyor.

Prof. Dr. Zeynep Sayın'ın çalışmalara dair kaleme aldığı yazısı ile katkıda bulunduğu sergide, aynı zamanda sanatçı ile eserlere dair yapmış olduğu konuşmasının yer aldığı bir video da bulunuyor.

Peçe sergideki eserlerinde, minyatürün çizim, boyama tekniği, görme biçimi ve sembol dilini kullanarak bugünün meselelerine odaklanıyor.

Sanatçı ayrıca dünyanın her yerinde medyadan akademiye, siyasetten iş dünyasına, güç kümelerinin çıkara dayalı kurdukları ilişkiler ağına özgün bir tarzda eleştiri getiriyor.

Dr. Zaliha Erdoğan Peçe hakkında

Geleneksel minyatür sanatındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Peçe, insanlık tarihinde devamlılık içeren imgeler, kozmik düzen ve iktidar imgelerinin minyatür sanatı bağlamında yorumlanması üzerine yazı, makale ve araştırmalara imza atıyor.

Peçe aynı zamanda yerel ve uluslararası birçok sergi, koleksiyon ve projede yer aldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde tamamladığı sanatta yeterlilik tezi kapsamında Osmanlı minyatürleri üzerine çalışmalar yapan sanatçı, minyatür sanatı başta olmak üzere bitki ressamlığı sahasındaki üretimleri ve kuramsal çalışmalarıyla da sanat dünyasına katkı sağlıyor.