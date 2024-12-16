Zamansız Sanat Sergisi Kazan'da

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Hüsnühat, tezhip, çini ve cilt gibi klasik Türk sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı "Zamansız Sanat" sergisi, Rusya'ya bağlı Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da sanatseverlerle buluştu.

National Gallery of Art'ta açılan sergide, klasik cilt sanatçısı Müeyyet Adaş, hattat Ayşe Yalçın, müzehhip Şükran Sadoğlu ve çini sanatçısı Ariadna Özmeriç'in eserleri yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Müeyyet Adaş, klasik sanatlarının Türk kimliğinin hafızasını oluşturduğuna dikkati çekerek, "Klasik sanatlar, aşkın estetikle buluştuğu, varoluşun birliği fikri üzerine temellenmektedir. Tabiatta var olanı stilize ederek tezyini unsurlar haline getiren bu sanatlar, tasviri yeniden yorumlamakta, kitaptan mimariye hayatın içinde olanı kadim kültürün bezeme anlayışıyla ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Adaş, kadim sanatları yarına taşıma arzularının devam ettiğine vurgu yaparak, geleceğin geleneğine katkı sağlamayı, izleyenleri gerçek dünyanın tasvirinden çizgi ve renklerin büyülü dünyasına yolculuğa çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Serginin açılışında ayrıca, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Uğur Yılmaz ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Güzel Sanatlar Müzesi Müdürü Nurgaleeva Rozaliya da konuşma yaptı.

Sergi, 31 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilere açık olacak.