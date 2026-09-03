Zambiya'da Hichilema yemin ederek ikinci dönemine başladı - Son Dakika
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Zambiya'da Hichilema yemin ederek ikinci dönemine başladı

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Zambiya'da 13 Ağustos'taki seçimleri kazanan Hakainde Hichilema, başkent Lusaka'da düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Hichilema, ekonomiyi 5 yılda üç kat büyütmeyi hedefleyen 'Grow Zambia' programını hayata geçireceklerini açıkladı.

CAPE Zambiya'da 13 Ağustos'ta yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Lusaka'daki National Heroes Stadium'da düzenlenen törende Hichilema, Başyargıç Mumba Malila'nın huzurunda yemin etti.

Hichilema, törende yaptığı konuşmada, ikinci döneminde ülkeyi ekonomik istikrardan büyüme ve refah dönemine taşımayı hedeflediğini belirterek, "Ekonomik büyüme sofrada bir anlam ifade etmeli." dedi.

Ekonomiyi 5 yılda üç kat büyütme hedefi

Hichilema, bu kapsamda tarım, enerji, madencilik ve turizm başta olmak üzere üretim ve yatırımları artırarak Zambiya ekonomisini gelecek 5 yılda üç kat büyütmeyi hedefleyen "Grow Zambia" programını hayata geçireceklerini açıkladı.

Törene Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Botsvana Cumhurbaşkanı Duma Boko'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı devlet ve hükümet temsilcisi katıldı.

İktidardaki Ulusal Kalkınma için Birleşik Parti (UPND) adayı Hichilema, 13 Ağustos'taki seçimlerde 2 milyon 965 bin 326 oy alırken, en yakın rakibi Brian Mundubile 1 milyon 856 bin 217 oyda kalmıştı. Hichilema, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak ikinci 5 yıllık dönem için Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Ağustos, Zambiya, Ekonomi, Zambia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zambiya'da Hichilema yemin ederek ikinci dönemine başladı - Son Dakika

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