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Zambiya'da kolera vakalarının artması nedeniyle okulların açılışı ertelendi - Son Dakika
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Zambiya'da kolera vakalarının artması nedeniyle okulların açılışı ertelendi

Zambiya'da kolera vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle, okulların yeniden açılması Çarşamba günü ikinci kez ertelendi. Eğitim Bakanı Douglas Syakalima, 29 Ocak'ta açılması beklenen okulların 12 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Zambiya'da geçen yılın Ekim ayından bu yana 13.686 kolera vakası kaydedilirken 518 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Zambiya\'da kolera vakalarının artması nedeniyle okulların açılışı ertelendi
25.01.2024 - 11:10,
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LUSAKA, 25 Ocak (Xinhua) -- Zambiya'da kolera vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle, okulların yeniden açılması Çarşamba günü ikinci kez ertelendi.

Eğitim Bakanı Douglas Syakalima, 29 Ocak'ta açılması beklenen okulların 12 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Başlangıçta okulların 8 Ocak'ta açılması planlanıyordu.

Bir basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan Syakalima, ülke çapında yapılan bir değerlendirmenin ardından yetkililerin mevcut kolera vakaları nedeniyle okulların planlandığı tarihte açılmaması konusunda ısrar ettiklerini söyledi.

Syakalima, "Sağlık Bakanlığı durumu izliyor. Eğitim Bakanlığı da okulların açılmaya hazır olup olmadıklarını tespit etmek üzere 10 eyaletin tamamında okul denetimleri yapıyor" dedi. Bakanlık o zamandan bu yana 2024 yılı okul takvimini değiştirdi.

Zambiya'da geçen yılın Ekim ayından bu yana 13.686 kolera vakası kaydedilirken 518 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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