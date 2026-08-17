Zambiya'da Seçim Gerginliği: 11 Kişi Gözaltında

CAPE Zambiya'da 13 Ağustos'ta düzenlenen genel seçimin ardından oy sayımı devam ederken, muhalefetin önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zambiya Ulusal Yayın Kurumunun (ZNBC) aktardığı bilgilere göre, Kabine Sekreteri Patrick Kangwa, polisin halktan gelen ihbar üzerine 13 Ağustos gecesi başkent Lusaka'nın Kabulonga bölgesindeki bir adrese, diğer güvenlik birimleriyle ortak operasyon düzenlediğini belirtti.

Kangwa, bazı şüphelilerin, "yabancı uyruklu kişilerle yürütülen askeri planlama faaliyetleri ve yasa dışı askeri eğitim kamplarıyla bağlantılı oldukları" iddiasıyla bir süredir takip edildiğini aktardı.

Operasyonda silahlı ayaklanmada kullanılmak üzere hazırlandığı öne sürülen askeri silahlar, mühimmat ve diğer malzemelerin ele geçirildiğini belirten Kangwa, içeridekilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktığını ifade etti.

Kangwa, gözaltına alınanlar arasında Birlik ve Refah için Ulusal Uzlaşma Partisinin (NRPUP) Sözcüsü George Chisanga ile Birleşik Ulusal Bağımsızlık Partisi (UNIP) Başkanı Piskopos Trevor Mwamba'nın yanı sıra Simon Phiri, Richard Banda, Francis Mulenga ve Patrick Mwansa'nın bulunduğunu açıkladı.

NRPUP'nin cumhurbaşkanı adayı Brian Mundubile'nin de operasyon sırasında olay yerinde bulunduğunu bildiren Kangwa, gözaltındakilere suçlama yöneltildiğini ve aileleriyle avukatlarının kendilerine erişebileceğini kaydetti.

Muhalefet ise iddiaları reddediyor

Mundubile ise yaptığı açıklamada, operasyonun kendi evinde gerçekleştirildiğini, partisinin herhangi bir milis yapılanması veya yabancı askeri güçle bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

Hükümetin, "yabancılarla bağlantılı askeri planlama ve ayaklanma hazırlığı" iddialarını reddeden Mundubile, evde yabancı uyruklu kişiler veya gelişmiş askeri silahlar bulunmadığını öne sürdü.

Suçlananlar hakkındaki delillerin, bağımsız yargı sürecinde incelenmesi çağrısında bulunan Mundubile, destekçilerinden sakin kalmalarını ve şiddetten uzak durmalarını istedi.

Hichilema, yarışı önde götürüyor

Zambiya Seçim Komisyonunun (ECZ) açıkladığı kısmi sonuçlara göre, 226 seçim bölgesinin 161'inde sonuçlar belli oldu.

Devlet Başkanı ve Birleşik Ulusal Kalkınma Partisi (UPND) adayı Hakainde Hichilema, 2 milyon 57 bin 986 oyla yüzde 62,3'e ulaşırken, Mundubile 1 milyon 190 bin 920 oyla yüzde 36'da kaldı.

Hichilema, Mundubile'nin 867 bin 66 oy önünde bulunurken, 65 seçim bölgesinin sonuçları henüz açıklanmadı.

Komisyon, 14 Ağustos'ta seçim görevlilerine yönelik saldırılar ve bazı işaretli oy pusulalarının çalınması üzerine oy sayımı ve sonuçların açıklanmasını geçici olarak durdurmuş, güvenlik tehdidinin kontrol altına alınmasının ardından aynı gün işlemleri yeniden başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını almak gerekiyor. Kesin seçim sonuçları ise henüz açıklanmadı.