Zambiya'da Seçim Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Zambiya'da Seçim Heyecanı Başladı

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Zambiya'da 8.7 milyon seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için yarın oy kullanacak.

CAPE Zambiya'da 8 milyon 786 bin 300 seçmen, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticileri belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Zambiya Seçim Komisyonunun (ECZ) verilerine göre, oy verme işlemi, ülke genelindeki 13 bin 529 oy verme noktasında yerel saatle 06.00'da (TSİ 07.00) başlayacak, 18.00'de (TSİ 19.00) sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı için 14 adayın yarışacağı seçimlerde, Ulusal Meclis'teki 226 koltuk için 969 aday mücadele edecek.

Seçmenler ayrıca, 116 belediye ve yerel konseyin başkanları ile 1858 seçim bölgesindeki konsey üyelerini belirleyecek.

ECZ, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını son sandığın kapanmasının ardından 72 saat içinde açıklamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Hichilema ikinci dönem için yarışıyor

Mevcut Cumhurbaşkanı ve Ulusal Kalkınma için Birleşik Parti (UPND) lideri Hakainde Hichilema, ikinci 5 yıllık dönemi için yarışıyor.

Hichilema'nın en güçlü rakibinin, muhalefetteki Tonse İttifakı'nın lideri Brian Mundubile olması bekleniyor.

Sosyalist Parti lideri Fred M'membe ile Önce Vatandaşlar Partisi lideri Harry Kalaba da öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Hichilema, 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'yu yaklaşık 1 milyon oy farkla yenerek ülkenin 7. cumhurbaşkanı olmuştu.

Yeni seçim sistemi

Zambiya'da geçen yıl kabul edilen anayasa değişiklikleriyle oluşturulan yeni seçim sistemi ilk kez uygulanacak.

Düzenlemeyle tek üyeli seçim çevrelerinden doğrudan seçilecek milletvekili sayısı 156'dan 226'ya çıkarılırken, cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarına göre siyasi partilere 40 ilave sandalye tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Bu sandalyelerin 20'si kadınlara, 15'i gençlere ve 5'i engellilere ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayın ilk turda seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor.

Hiçbir adayın bu orana ulaşamaması halinde en fazla oy alan iki aday arasında 37 gün içinde ikinci tur düzenlenecek.

Seçimleri Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Afrika Birliği-Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (AU-COMESA) ve Avrupa Birliği gözlem heyetleri takip edecek.

Kaynak: AA

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