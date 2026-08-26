Zambiya'da Yemin Töreni Erteleme Talebi

CAPE Zambiya'da muhalefetteki Tonse-Pamodzi İttifakı, Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın 1 Eylül'de yapılması planlanan yemin töreninin ertelenmesi için Afrika Birliği'ne (AfB) başvurdu.

Zambiya basınında yer alan haberlere göre, İttifak, Hichilema'nın yemin töreninin ertelenmesi talebiyle AfB'ye başvuru mektubu gönderdi.

Mektupta, Hichilema'nın 1 Eylül'de yapılması planlanan yemin töreninin, Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin kararını vermesinden önce gerçekleştirilmemesi ve törenin bu sürecin tamamlanmasına kadar ertelenmesi talep edildi.

Mektupta ayrıca AfB Komisyonuna, konuyu, Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı'nın 24. maddesi kapsamında AfB Barış ve Güvenlik Konseyine taşıma çağrısında bulunuldu.

İttifak, AfB'den Zambiya hükümetiyle görüşerek mahkemelere erişimin yeniden sağlanmasını, seçim materyallerinin korunmasını ve seçim sürecinde gözaltına alınan muhaliflerin hukuki haklarına riayet edilmesi için girişimde bulunmasını da talep etti.

Seçim itirazına ilişkin tartışma

Zambiya'da 13 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Hakainde Hichilema, 2 milyon 965 bin 326 oyla yeniden seçilirken, Tonse-Pamodzi İttifakının adayı Brian Mundubile 1 milyon 856 bin 217 oyla ikinci olmuştu.

Zambiya'da Anayasa Mahkemesinin de bulunduğu mahkeme binaları, itiraz süreci devam ederken 24 Ağustos'ta güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Fiziki erişimin engellenmesinin ardından itiraz belgeleri e-posta yoluyla gönderilmiş, Zambiya Yargısı da başvurunun usulüne uygun yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için dosyayı Anayasa Mahkemesine iletmişti.

Kabine Sekreteri Patrick Kangwa ise yasal süre içinde herhangi bir seçim itirazı yapılmadığını savunarak, Hichilema'nın 1 Eylül'de yemin edeceğini duyurmuştu.