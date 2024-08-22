Zambiya'da zehirli mısır unu şüphesi: 400 köpek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zambiya'da zehirli mısır unu şüphesi: 400 köpek öldü

Zambiya'da 400 köpeğin ölümüne neden olan zehirli mısır unu, insanların da risk altında olabileceği uyarısını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı ve sorunlu mısır unları piyasadan çekildi.

22.08.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkede geçen ay 400 köpeğin ölümüne zehirli mısır ununun neden olduğuna dair şüpheleri olduğunu belirterek, insanların da risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Zambiya'da temmuzda 400 köpeğin mısır içerikli mamaları tükettikten sonra ölmeleri bu gıdanın tüketimine dair endişelere neden oldu.

Zambiya'da yayın yapan Diamond TV kanalının, köpeklerin aflatoksin zehirlenmesinden öldüğüne dair haberinin ardından Sağlık Bakanlığı mısır tedarikine yönelik soruşturma başlattı.

Bakan Muchima yaptığı açıklamada, mısır değirmenlerinden alınan örneklerin neredeyse yarısında yüksek seviyede aflatoksin bulunduğunu açıkladı.

Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından sorunlu olduğu tahmin edilen mısır unlarının piyasadan çekildiğini kaydeden Muchima, bazı şirketlere de bildirimler gönderdiklerini söyledi.

İklim değişikliği kaynaklı kuraklıkların aflatoksin oluşumunu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Muchimi, konuyla ilgili incelemenin ülke genelinde devam ettiğini vurguladı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı yetkilileri de köpeklerin ölümlerinin mısır unu kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Yetkililer, ülkede mısır unu tüketiminden kaynaklı insan ölümü olmadığını belirtti.

Zambiya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü de bozulmuş tahılların halk üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Afrika'nın güneyindeki birçok ülkede olduğu gibi Zambiya da yılın başlarında ciddi bir kuraklık yaşanmış ve tahminen bir milyondan fazla çiftçinin mahsulleri zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Zambiya, Mısır, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zambiya'da zehirli mısır unu şüphesi: 400 köpek öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zambiya'da zehirli mısır unu şüphesi: 400 köpek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement