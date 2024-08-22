Zambiya'da zehirli mısır unu şüphesi: 400 köpek öldü

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Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkede geçen ay 400 köpeğin ölümüne zehirli mısır ununun neden olduğuna dair şüpheleri olduğunu belirterek, insanların da risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Zambiya'da temmuzda 400 köpeğin mısır içerikli mamaları tükettikten sonra ölmeleri bu gıdanın tüketimine dair endişelere neden oldu.

Zambiya'da yayın yapan Diamond TV kanalının, köpeklerin aflatoksin zehirlenmesinden öldüğüne dair haberinin ardından Sağlık Bakanlığı mısır tedarikine yönelik soruşturma başlattı.

Bakan Muchima yaptığı açıklamada, mısır değirmenlerinden alınan örneklerin neredeyse yarısında yüksek seviyede aflatoksin bulunduğunu açıkladı.

Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından sorunlu olduğu tahmin edilen mısır unlarının piyasadan çekildiğini kaydeden Muchima, bazı şirketlere de bildirimler gönderdiklerini söyledi.

İklim değişikliği kaynaklı kuraklıkların aflatoksin oluşumunu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Muchimi, konuyla ilgili incelemenin ülke genelinde devam ettiğini vurguladı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı yetkilileri de köpeklerin ölümlerinin mısır unu kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Yetkililer, ülkede mısır unu tüketiminden kaynaklı insan ölümü olmadığını belirtti.

Zambiya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü de bozulmuş tahılların halk üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Afrika'nın güneyindeki birçok ülkede olduğu gibi Zambiya da yılın başlarında ciddi bir kuraklık yaşanmış ve tahminen bir milyondan fazla çiftçinin mahsulleri zarar görmüştü.