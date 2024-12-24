Zamfara'da Madencilik Yasağı Kaldırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle uygulanan madencilik yasağı 5 yıl aradan sonra kaldırıldı.
Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara'da güvenlik durumunda önemli iyileşme olduğunu belirtti.
Alake, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ulusal güvenlik danışmanlarıyla yapılan değerlendirmenin ardından, eyalette uygulanan madencilik faaliyetleri yasağının 5 yılın ardından kaldırıldığını kaydetti.
Zamfara'nın, geniş altın, lityum ve bakır yataklarına sahip olduğuna dikkati çeken Alake, yasağın kalkmasıyla ekonomik alanda hareketlilik olacağını vurguladı.
Alake, büyük kazançlar elde edileceğini ve devletin ulusal gelirine katkı sağlama potansiyelinin fazla olduğunu söyledi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki artan şiddet olayları nedeniyle 2019'da eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgedeki madencilik faaliyetlerini durdurmuştu.
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