Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
DSNS'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya bölgesine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Zaporijya'da Rus Saldırısı: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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