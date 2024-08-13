Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangında Nükleer Güvenlik Etkilenmedi - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangında Nükleer Güvenlik Etkilenmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangında nükleer güvenliğin etkilenmediğini ve soğutma kuleleri yakınında radyoaktif materyal bulunmadığını bildirdi. Yangının kaynağı incelenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

13.08.2024 11:55
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yangında nükleer güvenliğin etkilenmediğini ve soğutma kuleleri yakınında radyoaktif materyal bulunmadığını bildirdi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzmanların Zaporijya NGS'nin soğutma kulelerini incelemesinin ardından çıkan yangının etkisine ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Açıklamada, ana kaynağının soğutma kulesinin zemininde başlama ihtimali "düşük" olan yangının verdiği zararın daha çok kulenin içinde yaklaşık 10 metre yükseklikte görüldüğü belirtildi.

Bu bölümlere yakın, iç ekipmanda yanık izlerine rastlandığı kaydedilen açıklamada, yanık plastik ve düşen beton parçalarına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, alanda kalan is kokusunun incelenmesinin ardından, yangının yanan plastikten kaynaklanma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan, uzmanların ziyareti esnasında lastik ya da dron kalıntılarına rastlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, döküntü, kül ya da is kalıntılarının "bozulduğuna" dair herhangi bir iz bulunmadığına, santralin nükleer güvenlik açısından etkilenmediğine, soğutma kulelerinin olduğu bölgede radyoaktif materyal bulunmadığına işaret edildi.

Uzmanların, inceleme esnasında NGS'deki bazı alanlara "güvenlik endişeleri" nedeniyle girmesine izin verilmediği kaydedilen açıklamada henüz nihai sonuca varılmadığının ve analize devam edileceğinin altı çizildi.

Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak Rosatom, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirmişti.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki Yangında Nükleer Güvenlik Etkilenmedi - Son Dakika
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