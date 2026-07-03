Zaporijya Nükleer Santrali 21. Kez Elektrik Kesintisi Yaşadı - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali 21. Kez Elektrik Kesintisi Yaşadı

03.07.2026 20:28
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UAEA, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin dış elektrik kaynağını 21. kez kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin, savaşın başlamasından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağını kaybettiğini bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, santralin bugün, savaşın başlamasından bu yana 21. kez tesis dışı güç kaynağını kaybettiği ifade edildi.

Sahadaki UAEA ekibinin, bölgede yaşanan "askeri faaliyetleri" duyduğu belirtilen açıklamada, elektrik sistemlerinden birinin haziranda sağlanan yerel ateşkes sırasında onarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tesisin acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği, elektrik kesintisinin giderildiği ancak tesisi elektrik hattına bağlayan hatlardan birinin hala kullanılamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dış güç kaynağında yaşanan son kesintinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki nükleer güvenliğin son derece kırılgan olduğunu ve bir nükleer kazanın önlenmesine yardımcı olmak için azami itidal gösterilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali 21. Kez Elektrik Kesintisi Yaşadı - Son Dakika

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