Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santraline sabah saatlerinde "eşi benzeri görülmemiş" yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.
Saldırılar nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.
Son Dakika › Güncel › Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı. Olayın ardından baba ve diğer oğlu gözaltına alındı.
Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İnönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami avlusunda kurulan iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlara yemek dağıttı. Kaya, ramazan ayının maneviyatını ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak iftar çadırlarının toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyreden bir panelvan, lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Kütahya merkeze bağlı Doğluşah köyünde, 10 yıldır devam eden geleneksel iftar sofrası düzenleniyor. Köylüler, bir araya gelerek iftar sofrasını hazırlıyor ve birlikte teravih namazı kılıyor. Köy muhtarı, iftarların köyde birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?