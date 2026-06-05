Zara'da ÇEDES Yıl Sonu Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da ÇEDES Yıl Sonu Etkinlikleri

Zara\'da ÇEDES Yıl Sonu Etkinlikleri
05.06.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara'da ÇEDES Projesi etkinlikleriyle öğrenciler el ürünlerini sergiledi, protokol katıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Zara İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe merkezindeki okulların stant açtığı etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları ve el ürünlerini sergiledi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Müftülüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gurur duyuyoruz. Gerçekten de gençlerimizin yetiştirilmesinde çok büyük bir emek veriyorlar. Eğitim çalışmalarına, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma noktasında büyük emek sarf ediyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü stantları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Programda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da ÇEDES Yıl Sonu Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: Zara'da ÇEDES Yıl Sonu Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.