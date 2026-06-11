Zara\'da Mezuniyet Coşkusu

Çavlan Hantas:

ya bu kadar heyecan yapılacak bi şey mi diye düşünüyorum açıkçası ön lisans mezuniyeti tabi ki önemli ama sanki bu haberler biraz çok abartılı sunuluyo hep aynı şekilde yine protokol yine törenler yine kep atma sahneleri ya biraz değişkenlik getirseydik bari