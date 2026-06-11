Zara'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Zara'da Mezuniyet Coşkusu

Zara\'da Mezuniyet Coşkusu
11.06.2026 16:29
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Sivas'ın Zara ilçesinde 85 üniversite öğrencisi mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde, üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gıda kalite kontrolü ve analizi, çağrı merkezi ile bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olan 85 öğrenci, ilçe protokolü ve akademisyenlerden diplomalarını törenle aldı.

Okul birincisi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Songül Behrem'in mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından öğrenciler kep attı.

Törene Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, Okul Müdürü Doç. Dr. Yusuf Akgül, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nafiye Kan Nafiye Kan:
    vay be 85 kişi birden mezun olmuş demek daha sonra bunların hepsi iş bulabiliyo mu merak ettim yani diploması aldıktan sonra çalışma hayatına girişleri nasıl oluyo acaba 0 0 Yanıtla
  • Nurettin İbrahimoğlu Nurettin İbrahimoğlu:
    bu tür etkinliklerin resmi olarak kaydedilip arşivlenmesi gerekirdi bence devletin kayıtlarında tutulması lazım ki sonradan ihtiyaç olduğunda ulaşılabilsin bu hukuki açıdan önemli bir husus 0 0 Yanıtla
  • Çavlan Hantas Çavlan Hantas:
    ya bu kadar heyecan yapılacak bi şey mi diye düşünüyorum açıkçası ön lisans mezuniyeti tabi ki önemli ama sanki bu haberler biraz çok abartılı sunuluyo hep aynı şekilde yine protokol yine törenler yine kep atma sahneleri ya biraz değişkenlik getirseydik bari 0 0 Yanıtla
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