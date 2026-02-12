Zara'da Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zara'da Sporculara Destek Ziyareti

Zara\'da Sporculara Destek Ziyareti
12.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde iş insanları, spor faaliyetlerine destek sağladı ve yeni futbol takımına başarı diledi.

Sivas'ın Zara ilçesinde iş insanları tarafından sporculara destek sağlandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım, bir grup iş insanı ile Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ten spor faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, ilçede yeni kurulan kadın futbol takımına başarılar diledi.

Sporcuları tebrik eden heyet, spor faaliyetleri için destek de bulundu.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yıldırım, "Zara'da futbol, güreş, basketbol, badminton ve voleybol branşlarında yüzlerce gencimizin başarıları bizleri de heyecanlandırdı. Sivas yiğidin harman olduğu yerdir. Sivaslı sporcularımızın yetiştiği bu tesisler başarılarıyla da göz dolduruyor. Yerel, ulusal ve uluslararası birçok spor faaliyetine sporcuların yetiştiği Sivas'ımızın tesislerinden biri olan bu tesislerde, sporcularımızın heyecanlarını yerinde görmek ve onların yanlarında olduğumuzu bildirmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de Sivas'ımızın sporda başarılarında elimizden geldiğince destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:34:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Zara'da Sporculara Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.