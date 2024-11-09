Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Şovu - Son Dakika
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Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Şovu

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5 yaşındaki Zayn, milyonluk Lamborghini ile pistteki yeteneklerini sergileyerek dikkatleri çekti.

09.11.2024 16:34
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5 yaşındaki Zayn milyonluk lüks otomobil ile tozu dumana kattı

SAKARYA - Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk Lamborghini ile tozu dumana kattı.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn, bu kez de pistte milyonluk Lamborghini'nin direksiyonuna geçerek adeta tozu dumana kattı. Zayn'in şovu, kendi adına açılan sosyal medya hesabından; 'İzle şovumu' notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Zayn Sofuoğlu\'nun Lamborghini Şovu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zayn Sofuoğlu'nun Lamborghini Şovu - Son Dakika

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