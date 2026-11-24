Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zegari, İsrail hapishanelerindeki 9 bin 400'den fazla Filistinli esirin her gün işkence, aç bırakma ve kötü muameleye maruz kaldığını belirterek, tedavi haklarından mahrum kalmalarının hayatları için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Bire kentinde Filistinli esirlere destek için düzenlenen haftalık gösteriye katılan Zegari, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zegari, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik uygulamaların ağırlaştığını belirterek, "3 yılı aşkın süredir devam eden intikam sürecine maruz kaldıklarını" söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen haftalık gösterilerin İsrail'in bu uygulamalarına dikkati çekmeyi amaçladığını aktaran Zegari, hapishanelerdeki 9 bin 400'den fazla Filistinli esirin günün her saatinde kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Zegari, Filistinli esirlerin sistematik işkence, aç bırakma ve aşağılama gibi insan onurunu zedeleyen uygulamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Filistinlilerin maruz kaldığı uygulamalar münferit davranışlar olmaktan çıktı"

İnsan hakları denetiminin bulunmadığı hapishanelerin "Filistinli esirlerin hayatı için gerçek bir tehdit" oluşturduğunu vurgulayan Zegari, esirlere yönelik ihlallerin artık münferit olaylar olmaktan çıktığını kaydetti.

Zegari, söz konusu uygulamaların, mümkün olan en fazla sayıda Filistinliyi hapishanelerde tutmayı amaçlayan siyasi ve askeri bir politikaya dönüştüğünü savundu.

Hapishanelerdeki hasta tutuklu sayısının arttığına dikkati çeken Zegari, aç bırakma politikası nedeniyle Filistinli esirlerin ciddi kilo kaybı yaşadığını ve gerekli tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirtti.

Bazı tutukluların tıbbi bakıma, cerrahi müdahaleye veya tam teşekküllü hastanelere sevk edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Zegari, bu ihtiyaçların karşılanmamasının esirlerin hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

İsrail'in gözaltı operasyonlarında siyasi aktivistleri, sosyal medya kullanıcılarını ve daha önce serbest bırakılmış Filistinlileri hedef aldığını belirten Zegari, herhangi bir suçlama yöneltilmeden "idari tutukluluk" kapsamında alıkonulanların sayısının da arttığını kaydetti.

Zegari, Filistinli esirlere yönelik uygulamaların "insanlığa karşı suç" niteliği taşıdığını savunarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarına ihlallerin sona erdirilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.