Zehir akan derede toplu balık ölümü yaşanıyor - Son Dakika
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Zehir akan derede toplu balık ölümü yaşanıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikaların kirlettiği dere, balıkların sonu oldu. Meyva ağaçlarının sulandığı kapkara katrana dönen dere mide bulandırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, Kestel Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet etti.

05.09.2024 19:55
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Zehir akan derede toplu balık ölümü yaşanıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikaların kirlettiği dere, balıkların sonu oldu

Meyva ağaçlarının sulandığı kapkara katrana dönen dere mide bulandırdı

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, Kestel Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet etti

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika atıklarının salındığı iddia edilen Serme Deresi etrafına zehir saçıyor. Kapkara katrana dönen derede toplu balık ölümleri yaşanırken, özellikle meye ağaçlarının sulamasında kullanılan derenin motor yağını andıran suyu ise miğde bulandırıyor.

Derenin geçtiği havzada yaşam sürmeye çalışan vatandaşlar ise belediye ve yetkililerin soruna çözüm üretmemesinden sikayetçi.

Kestel ilçesinde bulunan, Gölbaşı Gölü'nden başlayan ve Nilüfer Çayı ile birleşen Serme Deresi fabrikaların sanayi atıkları sebebiyle adeta katrana döndü. Çevrede bulunan tarım alanlarının su kaynağı olan derede, son zamanlarda toplu balık ölümleri yaşanıyor. Vatandaşlar derenin geçtiği güzargah boyunca fabrikaların kimyasal ve boya atıklarıyla kirlendiğine vurgu yaparlarken, Kestel Belediyesi'nin sorunla ilgili çözüm üretmemesinden sikayet ediyor. Dereye balık tutmaya gelen vatandaşlar katrana dönen manzara ile karşılaştıklarında olta takımlarını açmadan geri dönüyor.

Bölge sakinlerinden İrfan Dağlı,"4 senedir buradayım bu güne kadar böyle bir şey görmedim. Dün durulmayacak derecede koku gelmeye başladı. Yetkilileri aradık fakat bizi başka yerlere yönlendirdiler. "Müdürlerimiz yok, başka yeri arayın" dediler. Kimse ilgilenmedi. Derenin halini görüyorsunuz, insanın içi sızlıyor. Bütün balıklar su yüzeyine çıktı. Bu bölgedeki bahçeler derenin suyu ile sulanıyor. Bursa'nın yüzde 90'ı bu dere ile sulanan meyvelerden yiyor. Kokudan duramadığımız için yetkililerden yardım istedik. Kimse ilgilenmedi. Kimin kimyasal atık boşalttığını bilmiyoruz. Fabrikaların olduğu bölgeden geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zehir akan derede toplu balık ölümü yaşanıyor - Son Dakika

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