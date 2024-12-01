Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' Filmi Paris'te Gösterildi

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Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, Fransa'nın başkenti Paris'te gösterildi.

"Hayat" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Paris'te Max Linder Panorama sinema salonunda seyirciyle buluştu.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy, Paris'teki çok sayıda yabancı misyon temsilcileri, kültür, sanat ve turizm alanında faaliyet gösteren gazeteciler, Türk ve Fransız sinema tutkunlarının yer aldığı gösterime 500 kişi katıldı.

Film gösterimi öncesi İstanbul, Kapadokya, Türk mutfağı ve Doğu Anadolu'nun tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy'un konuşmasının ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin gösterimi 16 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'ndaki "Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde de yapılmıştı.