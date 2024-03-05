Zeki Duygulu'nun ölümünün 50. yılında anma töreni düzenlendi

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Udi ve bestekar Zeki Duygulu'nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ece Durmaz yönetimindeki ECE Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini yorumladı.

TRT caz orkestrası kurucularından biri olan babası Erol Duygulu ile etkinliğe katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, saksafonuyla sahneye çıkarak, dedesinin "Fosforlu Cevriye" ve "Karabiberim" eserlerini yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tayfun Duygulu "Dedemin Şarkıları" adlı özel bir albüm üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu sene burada olup dedemi anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok değerli ve çok fazla eseri olan bir dedeye sahibim. Bine yakın eseri var. Bu anma konserinde en çok sevilenlerden güzel bir repertuvar oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Zeki Duygulu'nun oğlu Erol Duygulu da babasının müzikal dehasına ve eşsiz yeteneğine işaret ederek, "Onu anlatmak çok zor. Bavullar dolusu eseri var. Bana çok şey öğretti. Utta dünyada onun gibi çalacak bir udi yok. Çok sayıda talebesi var. Bugün piyasada yer alan birçok müzisyenin onun öğrencisi olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.