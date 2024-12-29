Zeki Kürşat Yıldız Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi Düzenlendi

BURSA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli takım sporcusu ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız'ın (49) anısına, Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.
Bursa'da, 25 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilen eski milli kayakçı ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız'ın anısına, Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Uludağ'daki kayak öğretmenleri ellerindeki meşalelerle kayak yaparak, arkadaşlarını andı. Anma etkinliğiyse dronla havadan görüntülendi.
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