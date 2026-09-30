Zeki Müren, CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeki Müren, CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle vefatının 30. yılında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Zeki Müren'i vefatının 30. yılında CSO Ada Ankara'da düzenlenen 'Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına' konseriyle andı. Solistler Zeynep Beyza Aksel ve Özgür Ulaş Doğanoğlu'nun seslendirdiği eserlere dinleyiciler de eşlik etti.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğinde unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i vefatının 30. yılında Ankara'da düzenlediği konserle andı.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen "Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına" konserinde, sanatçının besteleri ve yorumuyla hafızalarda yer eden eserler seslendirildi.

Konserde, sanatçılar Zeynep Beyza Aksel ve Özgür Ulaş Doğanoğlu, solist olarak sahne aldı.

Zeki Müren'in farklı kuşakların hafızasında yer eden şarkılara salondaki dinleyiciler de eşlik etti.

Konserin solistlerinden Doğanoğlu, AA muhabirine, Zeki Müren'i özel bir repertuvarla andıklarını belirterek, "Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak sanat güneşimiz Zeki Müren'in vefatının 30. yılında, onun besteleri ve meşhur ettiği şarkılardan oluşan çok güzel bir repertuvarla Ankaralı sanatseverlerin huzuruna çıktık." dedi.

Zeki Müren'in çok yönlü bir sanatçı olduğunu dile getiren Doğanoğlu, konserde sanatçının kendi bestelerinin yanı sıra sesi ve zarafetiyle öne çıkardığı eserlerin de yer aldığını söyledi.

Solist Zeynep Beyza Aksel de Zeki Müren'in eserlerini seslendirdikleri için heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aksel, "Zeki Müren'in güçlü sesi ve çok yönlü sanatçılığından feyz alarak, Türk müziğine kazandırdığı eserleri seslendirebilmek bizim için çok kıymetli. Onları bir nebze olsun güzel yansıtabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Konserde dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiğini belirten Aksel, "Zeki Müren'in ruhunun, Türk müziğine katkılarının ve emeklerinin kaybolmadığını hep birlikte şarkılar söyleyerek birbirimize anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatZeki MürenGüncelAnkaraSanatMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 22:38:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Zeki Müren, CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei