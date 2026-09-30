Zeki Müren, CSO Ada Ankara'da düzenlenen konserle vefatının 30. yılında anıldı

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk müziğinde unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i vefatının 30. yılında Ankara'da düzenlediği konserle andı.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen "Beklenen Şarkı - Zeki Müren Anısına" konserinde, sanatçının besteleri ve yorumuyla hafızalarda yer eden eserler seslendirildi.

Konserde, sanatçılar Zeynep Beyza Aksel ve Özgür Ulaş Doğanoğlu, solist olarak sahne aldı.

Zeki Müren'in farklı kuşakların hafızasında yer eden şarkılara salondaki dinleyiciler de eşlik etti.

Konserin solistlerinden Doğanoğlu, AA muhabirine, Zeki Müren'i özel bir repertuvarla andıklarını belirterek, "Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak sanat güneşimiz Zeki Müren'in vefatının 30. yılında, onun besteleri ve meşhur ettiği şarkılardan oluşan çok güzel bir repertuvarla Ankaralı sanatseverlerin huzuruna çıktık." dedi.

Zeki Müren'in çok yönlü bir sanatçı olduğunu dile getiren Doğanoğlu, konserde sanatçının kendi bestelerinin yanı sıra sesi ve zarafetiyle öne çıkardığı eserlerin de yer aldığını söyledi.

Solist Zeynep Beyza Aksel de Zeki Müren'in eserlerini seslendirdikleri için heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aksel, "Zeki Müren'in güçlü sesi ve çok yönlü sanatçılığından feyz alarak, Türk müziğine kazandırdığı eserleri seslendirebilmek bizim için çok kıymetli. Onları bir nebze olsun güzel yansıtabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Konserde dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiğini belirten Aksel, "Zeki Müren'in ruhunun, Türk müziğine katkılarının ve emeklerinin kaybolmadığını hep birlikte şarkılar söyleyerek birbirimize anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.