Zeki Müren\'i Anma Programı Keçiören\'de Gerçekleşti

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(ANKARA)- Keçiören Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'i Anma Programı düzenledi. Programda, Zeki Müren'in bestelediği parçalar seslendirildi.

Keçiören Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'i Anma Programı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Zeki Müren'e ait mini bir belgesel gösterimi de oldu. Hasan Eylen şefliğinde Zeki Müren'in bestelediği ilk şarkılarından biri olan "Zehretme Bana Hayatı Cananım", "Şimdi Uzaklardasın", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Düğün Gecesi" gibi ait en sevilen şarkıların da aralarında bulunduğu birçok şarkının seslendirildiği program yoğun ilgi gördü. Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ tüm koro adına şef Hasan Eylen'e çiçek takdiminde bulundu.